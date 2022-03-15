Картридж Aquakit BB 20" CG

Описание: Картриджи CG засыпаны активированным углем в виде гранул и предназначены для более грубой предварительной очистки. Состоят из активированного угля, адсорбирующего на своей поверхности органические вещества, соединения хлора, пестициды и гербициды. Картриджи CG засыпаны активированным углем в виде гранул и предназначены для более грубой предварительной очистки. Устраняет неприятный запах воды, улучшают ее вкус.