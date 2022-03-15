Картридж Aquakit BB 20" CG
Арт. X16910802138
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|508
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Удержание веществ
|хлор, пестициды, нефтепродукты, гербициды
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
Описание:Картриджи CG засыпаны активированным углем в виде гранул и предназначены для более грубой предварительной очистки. Состоят из активированного угля, адсорбирующего на своей поверхности органические вещества, соединения хлора, пестициды и гербициды. Картриджи CG засыпаны активированным углем в виде гранул и предназначены для более грубой предварительной очистки. Устраняет неприятный запах воды, улучшают ее вкус.