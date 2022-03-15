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Картридж Aquakit BB 20" CG
5.0
2
Найти аналог
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж Aquakit BB 20" CG
    Арт. X16910802138
    5.0
    2
    Картридж Aquakit BB 20" CG

      Картридж Aquakit BB 20" CG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802138
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Высота, мм
      		508
      Удержание веществ
      		хлор, пестициды, нефтепродукты, гербициды
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Картриджи CG засыпаны активированным углем в виде гранул и предназначены для более грубой предварительной очистки. Состоят из активированного угля, адсорбирующего на своей поверхности органические вещества, соединения хлора, пестициды и гербициды. Картриджи CG засыпаны активированным углем в виде гранул и предназначены для более грубой предварительной очистки. Устраняет неприятный запах воды, улучшают ее вкус.