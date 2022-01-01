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Картридж Boneco AG+
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Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж Boneco AG+
    Арт. X69989
    Картридж Boneco AG+

      Картридж Boneco AG+

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      Нет в наличии
      Арт. X69989

      Характеристики

      Производитель
      		Boneco
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Швейцария
      Вес, кг
      		0.28
      Габариты, мм
      		90х90х100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр-картридж AG+ Boneco 7531 применяется в работе с ультразвуковыми увлажнителями воздуха Бонеко 7131; 7133; 7135; 7136; 7142. Фильтр обеспечивает очищение воды от солей, ржавчины и других примесей, что позволяет увлажнителям испарять чистую воду. Это предотвращает образование налета на поверхностях помещения, где используется увлажнитель. Также фильтр ионизирует проходящую через него воду, обеззараживая ее. Срок службы фильтра в среднем составляет 3 месяца. Необходимо учитывать, что срок службы зависит от степени жесткости и загрязненности воды.