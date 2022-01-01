Картридж Boneco AG+

Фильтр-картридж AG+ Boneco 7531 применяется в работе с ультразвуковыми увлажнителями воздуха Бонеко 7131; 7133; 7135; 7136; 7142. Фильтр обеспечивает очищение воды от солей, ржавчины и других примесей, что позволяет увлажнителям испарять чистую воду. Это предотвращает образование налета на поверхностях помещения, где используется увлажнитель. Также фильтр ионизирует проходящую через него воду, обеззараживая ее. Срок службы фильтра в среднем составляет 3 месяца. Необходимо учитывать, что срок службы зависит от степени жесткости и загрязненности воды.