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Картридж для очистки воды Джилекс ПП-10 М-20 ББ 0103
5.0
3
Найти аналог
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж для очистки воды Джилекс ПП-10 М-20 ББ 0103
    Арт. О00000005054
    5.0
    3
    Картридж для очистки воды Джилекс ПП-10 М-20 ББ 0103

      Картридж для очистки воды Джилекс ПП-10 М-20 ББ 0103

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005054
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Вес, кг
      		0.87
      Высота, мм
      		507
      Удержание веществ
      		ил, песок, ржавчина
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Описание:

        Картридж ПП-10 М-20 ББ Джилекс 0103 - сменный модуль к магистральным фильтрам Джилекс. Картридж рекомендуется использовать для предварительной очистки воды. Подойдет для обработки как питьевой воды, так и воды бытового назначения. Модуль обеспечит тщательную очистку воды от механических примесей: песок, ил, ржавчина. Применение картриджа позволит предотвратить разрушение водопроводной системы, защитить бытовую технику от поломок. Изготовлен из вспененного пищевого полипропилена.