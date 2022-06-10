Картридж для очистки воды Джилекс ПП-10 М-20 ББ 0103

Описание: Картридж ПП-10 М-20 ББ Джилекс 0103 - сменный модуль к магистральным фильтрам Джилекс. Картридж рекомендуется использовать для предварительной очистки воды. Подойдет для обработки как питьевой воды, так и воды бытового назначения. Модуль обеспечит тщательную очистку воды от механических примесей: песок, ил, ржавчина. Применение картриджа позволит предотвратить разрушение водопроводной системы, защитить бытовую технику от поломок. Изготовлен из вспененного пищевого полипропилена.