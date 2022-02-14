Картридж ГЕЙЗЕР Арагон-2 30053 10"

Сменные картриджи Гейзер это удобные, многоразовые комплектующие для фильтра. Имея в составе ионообменную смолу, картридж прекрасно справляется с очисткой воды, имеющей высокое содержание как физических включений, так и химических примесей - солей кальция, магния и иных минералов, делающих воду жесткой. Обладая сложной структурой, прибор способен одновременно производить и механическую очистку, и абсорбировать химические загрязнения воды. Фильтр работает при температуре воды от четырех до семидесяти пяти градусов, что дает возможность установки как на горячую, так и на холодную воду. Картридж Гейзер купить стоит в каждый дом, ведь он не только функциональный, но и экономичный: после использования легко восстанавливается посредством добавления в него таблетированной соли, а затем эксплуатируется повторно.

Преимущества картриджей для фильтра Гейзер:

Практичный;

Компактный;

Полезный;

Многоразовый.

Комплектация: