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Картридж ГЕЙЗЕР Арагон-2 30053 10"
5.0
3
1 390 ₽
1 670 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж ГЕЙЗЕР Арагон-2 30053 10"
    Арт. X16910802211
    5.0
    3
    Картридж ГЕЙЗЕР Арагон-2 30053 10"

      Картридж ГЕЙЗЕР Арагон-2 30053 10"

      • -280 ₽
      1 390 ₽
      1 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802211
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Вес, кг
      		0.84
      Высота, мм
      		250
      Удержание веществ
      		механические примеси, соли
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      • -280 ₽
      1 390 ₽
      1 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сменные картриджи Гейзер это удобные, многоразовые комплектующие для фильтра. Имея в составе ионообменную смолу, картридж прекрасно справляется с очисткой воды, имеющей высокое содержание как физических включений, так и химических примесей - солей кальция, магния и иных минералов, делающих воду жесткой. Обладая сложной структурой, прибор способен одновременно производить и механическую очистку, и абсорбировать химические загрязнения воды. Фильтр работает при температуре воды от четырех до семидесяти пяти градусов, что дает возможность установки как на горячую, так и на холодную воду. Картридж Гейзер купить стоит в каждый дом, ведь он не только функциональный, но и экономичный: после использования легко восстанавливается посредством добавления в него таблетированной соли, а затем эксплуатируется повторно.

        Преимущества картриджей для фильтра Гейзер:

        • Практичный;
        • Компактный;
        • Полезный;
        • Многоразовый.

        Комплектация:

        • Картридж;
        • Упаковка.