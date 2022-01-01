Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Картридж Гейзер ММВ-10SL 27050
Найти аналог
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж Гейзер ММВ-10SL 27050
    Арт. X16910802263
    Картридж Гейзер ММВ-10SL 27050

      Картридж Гейзер ММВ-10SL 27050

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802263

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.24
      Удержание веществ
      		хлор, органические соединения
      Проточный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж MMB-10SL Гейзер 27050 - фильтрэлемент для картриджных систем Гейзер. Основным назначением картриджа является удаление из воды хлора, органических и хлорорганических соединений. Очищая воду, фильтрэлемент отлично кондиционирует ее, уничтожая неприятные запахи и посторонний привкус.

        Преимущества

        • Ионы серебра подавляют размножение микроорганизмов
        • Изготовлен из углеродного волокна с повышенным ресурсом поглощения