Картридж Гейзер ММВ-10SL 27050

Преимущества

Ионы серебра подавляют размножение микроорганизмов

Изготовлен из углеродного волокна с повышенным ресурсом поглощения



Картридж MMB-10SL Гейзер 27050 - фильтрэлемент для картриджных систем Гейзер. Основным назначением картриджа является удаление из воды хлора, органических и хлорорганических соединений. Очищая воду, фильтрэлемент отлично кондиционирует ее, уничтожая неприятные запахи и посторонний привкус.