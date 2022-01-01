Картридж Гейзер ММВ-10SL 27050
Арт. X16910802263
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.24
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Удержание веществ
|хлор, органические соединения
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Проточный
|Нет
- Картридж MMB-10SL Гейзер 27050 - фильтрэлемент для картриджных систем Гейзер. Основным назначением картриджа является удаление из воды хлора, органических и хлорорганических соединений. Очищая воду, фильтрэлемент отлично кондиционирует ее, уничтожая неприятные запахи и посторонний привкус.
Преимущества
- Ионы серебра подавляют размножение микроорганизмов
- Изготовлен из углеродного волокна с повышенным ресурсом поглощения