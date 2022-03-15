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Картридж к фильтру для воды Аквафор В100-5
4.2
6
350 ₽
450 ₽
Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Картридж к фильтру для воды Аквафор В100-5
    Арт. X1691080206
    4.2
    6
    Картридж к фильтру для воды Аквафор В100-5

      Картридж к фильтру для воды Аквафор В100-5

      • -100 ₽
      350 ₽
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080206
      4.2
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.19
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      • -100 ₽
      350 ₽
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • С картриджем В5 (В100-5) у вас всегда есть свежая чистая вода, чтобы готовить для ваших близких. Используется в кувшинах Аквафор c круглым гнездом посадки картриджа диаметром 7 см. Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения, тяжелые металлы, ржавчину, фенолы, остатки лекарственных средств.