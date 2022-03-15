Картридж к фильтру для воды Аквафор В100-5

Используется в кувшинах Аквафор c круглым гнездом посадки картриджа диаметром 7 см.

Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения, тяжелые металлы, ржавчину, фенолы, остатки лекарственных средств.

С картриджем В5 (В100-5) у вас всегда есть свежая чистая вода, чтобы готовить для ваших близких.