Картридж к фильтру для воды Аквафор В100-5
Арт. X1691080206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.19
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Материал корпуса
|пластик
- С картриджем В5 (В100-5) у вас всегда есть свежая чистая вода, чтобы готовить для ваших близких. Используется в кувшинах Аквафор c круглым гнездом посадки картриджа диаметром 7 см. Очистит воду от самых распространенных примесей, включая хлор, органические соединения, тяжелые металлы, ржавчину, фенолы, остатки лекарственных средств.