Газовый картридж Kemper 1120

Баллон Kemper 1120 - это сменный картридж несъемного типа, который встраивается в паяльную лампу для питания газом. Может использоваться и для другого профессионального оборудования, использующего в качестве топлива газовые смеси. Баллон этой модели является одноразовым. Прокалывая его стержнем ручной паяльной лампы, не рекомендуется производить извлечение баллона до его полного опустошения. Картридж отличается стойкостью к резким физическим воздействиям, надежностью, ценовой доступностью.

Преимущества газового баллона Kemper 1120

Ударопрочный

Одноразовый

Термостойкий

Долго хранит содержимое

Компактен и удобен

Комплектация