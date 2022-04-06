Газовый картридж Kemper 1120
Арт. X131036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Объем топлива, л
|0.42
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Температура нагрева, °C
|1200
Баллон Kemper 1120 - это сменный картридж несъемного типа, который встраивается в паяльную лампу для питания газом. Может использоваться и для другого профессионального оборудования, использующего в качестве топлива газовые смеси. Баллон этой модели является одноразовым. Прокалывая его стержнем ручной паяльной лампы, не рекомендуется производить извлечение баллона до его полного опустошения. Картридж отличается стойкостью к резким физическим воздействиям, надежностью, ценовой доступностью.
Преимущества газового баллона Kemper 1120
- Ударопрочный
- Одноразовый
- Термостойкий
- Долго хранит содержимое
- Компактен и удобен
Комплектация
- Газовый баллон
- Упаковка