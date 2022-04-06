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Газовый картридж Kemper 1120
5.0
1
195 ₽
Паяльные лампы
    Газовый картридж Kemper 1120
    Арт. X131036
    5.0
    1
    Газовый картридж Kemper 1120
    Газовый картридж Kemper 1120
      Газовый картридж Kemper 1120
      Газовый картридж Kemper 1120

      Газовый картридж Kemper 1120

      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131036
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kemper
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Объем топлива, л
      		0.42
      Температура нагрева, °C
      		1200
      Все характеристики
      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Баллон Kemper 1120 - это сменный картридж несъемного типа, который встраивается в паяльную лампу для питания газом. Может использоваться и для другого профессионального оборудования, использующего в качестве топлива газовые смеси. Баллон этой модели является одноразовым. Прокалывая его стержнем ручной паяльной лампы, не рекомендуется производить извлечение баллона до его полного опустошения. Картридж отличается стойкостью к резким физическим воздействиям, надежностью, ценовой доступностью.

        Преимущества газового баллона Kemper 1120

        • Ударопрочный
        • Одноразовый
        • Термостойкий
        • Долго хранит содержимое
        • Компактен и удобен

        Комплектация

        • Газовый баллон
        • Упаковка