Преимущества

Высокая степень безопасности благодаря надёжному резьбовому соединению

Состав газа: смесь бутан 70% и пропан 30%

Объем газа 600мл/336гр



Резьба: 7/16

Температура пламени до 1900 °С

Температура пламени с использованием кислорода до 2850 °С

Температура использования от -17 °С и выше

Газовый баллон Kemper 575 SUPERGAS, 600 мл - резьбовой, клапанного типа (допускает многократное присоединение / отсоединение к оборудованию). Предназначен для использования с паяльными лампами. Баллон является одноразовым и не может быть заправлен повторно.