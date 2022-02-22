Газовый баллон Kemper 575 SUPERGAS, 600 мл
Арт. 715312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Тип соединения
|резьбовое
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Объем топлива, л
|0.6
- Газовый баллон Kemper 575 SUPERGAS, 600 мл - резьбовой, клапанного типа (допускает многократное присоединение / отсоединение к оборудованию). Предназначен для использования с паяльными лампами. Баллон является одноразовым и не может быть заправлен повторно.
Преимущества
- Высокая степень безопасности благодаря надёжному резьбовому соединению
- Состав газа: смесь бутан 70% и пропан 30%
- Объем газа 600мл/336гр
- Резьба: 7/16
- Температура пламени до 1900 °С
- Температура пламени с использованием кислорода до 2850 °С
- Температура использования от -17 °С и выше