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Газовый баллон Kemper 575 SUPERGAS, 600 мл
5.0
2
Найти аналог
Паяльные лампы
    Газовый баллон Kemper 575 SUPERGAS, 600 мл
    Арт. 715312
    5.0
    2
    Газовый баллон Kemper 575 SUPERGAS, 600 мл

      Газовый баллон Kemper 575 SUPERGAS, 600 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 715312
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kemper
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип соединения
      		резьбовое
      Объем топлива, л
      		0.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый баллон Kemper 575 SUPERGAS, 600 мл  - резьбовой, клапанного типа (допускает многократное присоединение / отсоединение к оборудованию). Предназначен для использования с паяльными лампами. Баллон является одноразовым и не может быть заправлен повторно.

        Преимущества

        • Высокая степень безопасности благодаря надёжному резьбовому соединению
        • Состав газа: смесь бутан 70% и пропан 30%
        • Объем газа 600мл/336гр
        • Резьба: 7/16
        • Температура пламени до 1900 °С
        • Температура пламени с использованием кислорода до 2850 °С
        • Температура использования от -17 °С и выше