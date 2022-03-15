Картридж для фильтра Новая Вода K203
Арт. X16910802166
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.6
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Высота, мм
|260
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Удержание веществ
|хлор, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты, растворенное железо
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Для загородного дома
|Да
Описание:Картридж сорбционный K203 с шунгитом Новая Вода используется с системами "рядом с мойкой" или "под мойкой". Состоит из активированного угля кокосовых орехов. Очищает воду от органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений). Также устраняет запах и улучшает вкус. В состав фильтра входит шунгит - природная фильтрующая среда, которая обладает превосходными сорбционными, каталитическими и бактерицидными свойствами.