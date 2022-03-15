Картридж для фильтра Новая Вода K203

Описание: Картридж сорбционный K203 с шунгитом Новая Вода используется с системами "рядом с мойкой" или "под мойкой". Состоит из активированного угля кокосовых орехов. Очищает воду от органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений). Также устраняет запах и улучшает вкус. В состав фильтра входит шунгит - природная фильтрующая среда, которая обладает превосходными сорбционными, каталитическими и бактерицидными свойствами.