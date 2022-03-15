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Картридж для фильтра Новая Вода K203
5.0
2
Найти аналог
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж для фильтра Новая Вода K203
    Арт. X16910802166
    5.0
    2
    Картридж для фильтра Новая Вода K203

      Картридж для фильтра Новая Вода K203

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802166
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Вес, кг
      		0.6
      Высота, мм
      		260
      Удержание веществ
      		хлор, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты, растворенное железо
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Картридж сорбционный K203 с шунгитом Новая Вода используется с системами "рядом с мойкой" или "под мойкой". Состоит из активированного угля кокосовых орехов. Очищает воду от органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений). Также устраняет запах и улучшает вкус.  В состав фильтра входит шунгит - природная фильтрующая среда, которая обладает превосходными сорбционными, каталитическими и бактерицидными свойствами.