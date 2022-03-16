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Картридж для фильтра Новая Вода K245, активированный уголь, GAC 10"BB
5.0
2
Найти аналог
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж для фильтра Новая Вода K245, активированный уголь, GAC 10"BB
    Арт. X16910802170
    5.0
    2
    Картридж для фильтра Новая Вода K245, активированный уголь, GAC 10"BB

      Картридж для фильтра Новая Вода K245, активированный уголь, GAC 10"BB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802170
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Вес, кг
      		1.31
      Высота, мм
      		275
      Удержание веществ
      		хлор, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты, растворенное железо
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Картридж сорбционный K252 Новая Вода используется на магистральных фильтрах для очистки воды от органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений). Также фильтр  устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус.  Фильтр содержит гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов. При этом добавлены каталитические фильтрующие компоненты KDF (сплав химически чистых металлов). Благодаря такой системе вода очищается от активного хлора, растворенного железа, тяжелых металлов. Кроме того компоненты KDF обладают бактерицидными свойствами и продлевают срок службы фильтра. 