Kартридж Новая Вода K908

Преимущества

Надежность

Вода становится мягкой и приятной на вкус



Картридж многослойный K908 Новая Вода используется с диспенсерами. В данном случае в одном картридже имеется несколько ступеней очистки от наиболее распространенных и опасных примесей, которые могут содержаться в воде. Состав картриджа: высококачественный импрегнированный серебром активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов, два сорта ионообменной смолы, камни-минералы и кварцевый песок. Благодаря последовательной очистке из воды удаляется хлор и его производные, пестициды, нитраты и другие органические и неорганические вещества, тяжелые металлы, растворенное железо.