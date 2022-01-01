Kартридж Новая Вода K908
Арт. X1691080203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.52
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Удержание веществ
|хлор, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты, растворенное железо
- Картридж многослойный K908 Новая Вода используется с диспенсерами. В данном случае в одном картридже имеется несколько ступеней очистки от наиболее распространенных и опасных примесей, которые могут содержаться в воде. Состав картриджа: высококачественный импрегнированный серебром активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов, два сорта ионообменной смолы, камни-минералы и кварцевый песок. Благодаря последовательной очистке из воды удаляется хлор и его производные, пестициды, нитраты и другие органические и неорганические вещества, тяжелые металлы, растворенное железо.
Преимущества
- Надежность
- Вода становится мягкой и приятной на вкус