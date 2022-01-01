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Kартридж Новая Вода K908
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Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Kартридж Новая Вода K908
    Арт. X1691080203
    Kартридж Новая Вода K908

      Kартридж Новая Вода K908

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691080203

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.52
      Удержание веществ
      		хлор, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты, растворенное железо
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж многослойный K908 Новая Вода используется с диспенсерами. В данном случае в одном картридже имеется несколько ступеней очистки от наиболее распространенных и опасных примесей, которые могут содержаться в воде. Состав картриджа: высококачественный импрегнированный серебром активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов, два сорта ионообменной смолы, камни-минералы и кварцевый песок. Благодаря последовательной очистке из воды удаляется хлор и его производные, пестициды, нитраты и другие органические и неорганические вещества, тяжелые металлы, растворенное железо.

        Преимущества

        • Надежность
        • Вода становится мягкой и приятной на вкус