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Картридж для удаления железа Новая Вода К400
5.0
1
1 440 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж для удаления железа Новая Вода К400
    Арт. X1691080227
    5.0
    1
    Картридж для удаления железа Новая Вода К400

      Картридж для удаления железа Новая Вода К400

      1 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080227
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Вес, кг
      		0.38
      Высота, мм
      		260
      Удержание веществ
      		растворенное железо
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      1 440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Переизбыток железа в воде может негативно сказаться и на вкусовых качествах, и на полезности воды, кроме того, такая вода будет излишне жесткой, образуя накипь на нагревательных элементах. Для устранения этих проблем используйте картридж для фильтра Новая вода K400. Он содержит гранулированный активированный уголь, помогающий дополнительно устранять неприятные сторонние запахи.