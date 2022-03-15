Картридж для удаления железа Новая Вода К400

Описание:

Переизбыток железа в воде может негативно сказаться и на вкусовых качествах, и на полезности воды, кроме того, такая вода будет излишне жесткой, образуя накипь на нагревательных элементах. Для устранения этих проблем используйте картридж для фильтра Новая вода K400. Он содержит гранулированный активированный уголь, помогающий дополнительно устранять неприятные сторонние запахи.