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Картридж для удаления железа Новая Вода К440, ВВ 10"
5.0
1
Найти аналог
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж для удаления железа Новая Вода К440, ВВ 10"
    Арт. X16910802145
    5.0
    1
    Картридж для удаления железа Новая Вода К440, ВВ 10"

      Картридж для удаления железа Новая Вода К440, ВВ 10"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802145
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Вес, кг
      		1.27
      Высота, мм
      		275
      Удержание веществ
      		растворенное железо
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Картридж для удаления железа K440 Новая Вода устанавливается на магистральные фильтры для дополнительного обезжелезивания (удаление растворенного железа Fe2+) воды, которая уже прошла первичный водоподготовительный процесс (например, в муниципальных системах водоснабжения). После такой обработки вкус воды значительно улучшается. Картридж содержит активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов.