Картридж для удаления железа Новая Вода К440, ВВ 10"
Арт. X16910802145
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|1.27
|
Высота, мм
|275
|
Удержание веществ
|растворенное железо
|
Для загородного дома
|Да
Описание:Картридж для удаления железа K440 Новая Вода устанавливается на магистральные фильтры для дополнительного обезжелезивания (удаление растворенного железа Fe2+) воды, которая уже прошла первичный водоподготовительный процесс (например, в муниципальных системах водоснабжения). После такой обработки вкус воды значительно улучшается. Картридж содержит активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов.