Картридж для удаления железа Новая Вода К440, ВВ 10"

Описание: Картридж для удаления железа K440 Новая Вода устанавливается на магистральные фильтры для дополнительного обезжелезивания (удаление растворенного железа Fe2+) воды, которая уже прошла первичный водоподготовительный процесс (например, в муниципальных системах водоснабжения). После такой обработки вкус воды значительно улучшается. Картридж содержит активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов.