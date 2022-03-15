Картридж технического умягчения Новая Вода К601
Арт. X1691080228
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.42
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Высота, мм
|260
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Удержание веществ
|ил, песок, ржавчина
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Для загородного дома
|Да
Описание:Картридж технического умягчения K601 PRIO Новая Вода рекомендуется для подготовки воды к использованию для стирки, мойки, в бойлерах, котлах и т.д. Имеет две ступени очистки: 1 - ступень - механическая очистка от примесей с помощью нетканого полипропилена 5 мкм. 2 - ступень - умягчение воды с помощью технической ионообменной Na-катионитовой смолы. Воду после фильтра можно использовать только для технических целей.