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Картридж технического умягчения Новая Вода К601
5.0
2
1 230 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж технического умягчения Новая Вода К601
    Арт. X1691080228
    5.0
    2
    Картридж технического умягчения Новая Вода К601

      Картридж технического умягчения Новая Вода К601

      1 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080228
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Вес, кг
      		0.42
      Высота, мм
      		260
      Удержание веществ
      		ил, песок, ржавчина
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      1 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Картридж технического умягчения K601 PRIO Новая Вода рекомендуется для подготовки воды к использованию для стирки, мойки, в бойлерах, котлах и т.д. Имеет две ступени очистки: 1 - ступень - механическая очистка от примесей с помощью нетканого полипропилена 5 мкм. 2 - ступень - умягчение воды с помощью технической ионообменной Na-катионитовой смолы. Воду после фильтра можно использовать только для технических целей.