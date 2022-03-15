Картридж технического умягчения Новая Вода К601

Описание: Картридж технического умягчения K601 PRIO Новая Вода рекомендуется для подготовки воды к использованию для стирки, мойки, в бойлерах, котлах и т.д. Имеет две ступени очистки: 1 - ступень - механическая очистка от примесей с помощью нетканого полипропилена 5 мкм. 2 - ступень - умягчение воды с помощью технической ионообменной Na-катионитовой смолы. Воду после фильтра можно использовать только для технических целей.