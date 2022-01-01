Набор картриджей для М420 Новая вода К688 (К872, К876, К875, К878)

Преимущества

К 872 обеспечивает очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж изготовлен из уникального материала KDF55 и гранулированного кокосового активированного угля, а вода в нем движется по спирали, что увеличивает путь воды в фильтрующей среде, благодаря чему увеличивается сорбция вредных примесей

К 876 умягчает, снижает концентрацию солей жесткости и уменьшает накипь на нагревательных элементах бытовых приборов, улучшает вкус воды. Картридж изготовлен из двух сортов пищевой ионообменной Na-катионитовой смолы: одна из них оптимизирована по степени умягчения, другая - по сроку службы

K 875 производит глубокую очистку воды от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра

К 878 применяется для финишной очистки воды от механических примесей, крупных органических молекул, большинства бактерий и простейших микроорганизмов. Осуществляет кондиционирование воды с сохранением микроэлементного состава. Устраняет неприятные запахи, улучшает ее вкус. Картридж изготовлен из половолоконной мембраны

Набор картриджей для Новая вода К688 предназначен для фильтра М420 и состоит из четырех картриджей.