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Набор картриджей для М420 Новая вода К688 (К872, К876, К875, К878)
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Картриджи к проточным фильтрам
    Набор картриджей для М420 Новая вода К688 (К872, К876, К875, К878)
    Арт. X16910802189
    Набор картриджей для М420 Новая вода К688 (К872, К876, К875, К878)
    Набор картриджей для М420 Новая вода К688 (К872, К876, К875, К878)
      Набор картриджей для М420 Новая вода К688 (К872, К876, К875, К878)
      Набор картриджей для М420 Новая вода К688 (К872, К876, К875, К878)

      Набор картриджей для М420 Новая вода К688 (К872, К876, К875, К878)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802189

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.02
      Габариты, мм
      		402х332х256
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор картриджей для Новая вода К688 предназначен для фильтра М420 и состоит из четырех картриджей.

        Преимущества

        • К 872 обеспечивает очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж изготовлен из уникального материала KDF55 и гранулированного кокосового активированного угля, а вода в нем движется по спирали, что увеличивает путь воды в фильтрующей среде, благодаря чему увеличивается сорбция вредных примесей
        • К 876 умягчает, снижает концентрацию солей жесткости и уменьшает накипь на нагревательных элементах бытовых приборов, улучшает вкус воды. Картридж изготовлен из двух сортов пищевой ионообменной Na-катионитовой смолы: одна из них оптимизирована по степени умягчения, другая - по сроку службы
        • K 875 производит глубокую очистку воды от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра
        • К 878 применяется для финишной очистки воды от механических примесей, крупных органических молекул, большинства бактерий и простейших микроорганизмов. Осуществляет кондиционирование воды с сохранением микроэлементного состава. Устраняет неприятные запахи, улучшает ее вкус. Картридж изготовлен из половолоконной мембраны