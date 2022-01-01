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Картридж для фильтра Новая Вода K877
Найти аналог
Картриджи к проточным фильтрам
    Картридж для фильтра Новая Вода K877
    Арт. X16910802181
    Картридж для фильтра Новая Вода K877
    Картридж для фильтра Новая Вода K877
      Картридж для фильтра Новая Вода K877
      Картридж для фильтра Новая Вода K877

      Картридж для фильтра Новая Вода K877

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. X16910802181

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Подключение к водопроводу
      		требуется
      Вес, кг
      		0.76
      Материал корпуса
      		пластик
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж для фильтра Новая Вода K877 используется в качестве третьей ступени фильтра Новая Вода Expert М312. Используется для дополнительного обезжелезивания (удаления растворенного железа Fe2+) питьевой воды, прошедшей первичный водоподготовительный процесс (например, в муниципальных системах водоснабжения). Улучшает вкус воды.