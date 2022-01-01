Картридж для фильтра Новая Вода K877
Арт. X16910802181
Характеристики
|
Производитель
|
Подключение к водопроводу
|требуется
|
Вес, кг
|0.76
|
Материал корпуса
|пластик
|
Цвет
|белый
- Картридж для фильтра Новая Вода K877 используется в качестве третьей ступени фильтра Новая Вода Expert М312. Используется для дополнительного обезжелезивания (удаления растворенного железа Fe2+) питьевой воды, прошедшей первичный водоподготовительный процесс (например, в муниципальных системах водоснабжения). Улучшает вкус воды.