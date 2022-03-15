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Картридж тонкой очистки Новая Вода К896 (для Е310, Е312)
5.0
3
1 520 ₽
Картриджи к проточным фильтрам
    Картридж тонкой очистки Новая Вода К896 (для Е310, Е312)
    Арт. X16910802122
    5.0
    3
    Картридж тонкой очистки Новая Вода К896 (для Е310, Е312)
    Картридж тонкой очистки Новая Вода К896 (для Е310, Е312)
      Картридж тонкой очистки Новая Вода К896 (для Е310, Е312)
      Картридж тонкой очистки Новая Вода К896 (для Е310, Е312)

      Картридж тонкой очистки Новая Вода К896 (для Е310, Е312)

      1 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802122
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.6
      Габариты, мм
      		70х290х70
      Все характеристики
      1 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Картридж тонкой очистки Новая Вода К896 используется с фильтрами под мойку E310, E312. Очищает воду от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус. Строение картриджа и используемая фильтрующая седа предотвращают выброс в отфильтрованную воду адсорбированных ранее загрязнителей.