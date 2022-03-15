Картридж тонкой очистки Новая Вода К896 (для Е310, Е312)
Арт. X16910802122
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.6
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Габариты, мм
|70х290х70
- Картридж тонкой очистки Новая Вода К896 используется с фильтрами под мойку E310, E312. Очищает воду от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус. Строение картриджа и используемая фильтрующая седа предотвращают выброс в отфильтрованную воду адсорбированных ранее загрязнителей.