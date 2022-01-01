Картридж Pentek ЕР 20-ВВ, ВВ20" пресованный активиров. уголь
- Сменный картридж предназначен для понижения показателей хлора в воде, а также удаляет неприятный запах и вкус. Для предварительной водоподготовки фильтрующее оборудование используют в системе магистрального водоснабжения. Может использоваться с 20 дюймовыми картриджами стандарт "bigblue 20".
Преимущества
- Изготовлен из прессованного активированного угля
- Устраняет неприятный привкус и запах хлора
- Пористая структура улавливает нерастворимые примеси