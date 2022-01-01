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Картридж Pentek ЕР 20-ВВ, ВВ20" пресованный активиров. уголь
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Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж Pentek ЕР 20-ВВ, ВВ20" пресованный активиров. уголь
    Арт. X16910802233
    Картридж Pentek ЕР 20-ВВ, ВВ20" пресованный активиров. уголь

      Картридж Pentek ЕР 20-ВВ, ВВ20" пресованный активиров. уголь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802233

      Характеристики

      Производитель
      		Pentek
      Родина бренда
      		США
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сменный картридж предназначен для понижения показателей хлора в воде, а также удаляет неприятный запах и вкус. Для предварительной водоподготовки фильтрующее оборудование используют в системе магистрального водоснабжения. Может использоваться с 20 дюймовыми картриджами стандарт "bigblue 20".

        Преимущества

        • Изготовлен из прессованного активированного угля
        • Устраняет неприятный привкус и запах хлора
        • Пористая структура улавливает нерастворимые примеси