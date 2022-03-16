Сорбционный картридж для фильтра Новая Вода K875

Картридж для фильтра Новая вода K875 содержит активированный гранулированный уголь, за счет чего эффективно очищает воду от вредных для здоровья примесей. Представленный картридж подойдет для множества моделей фильтров того же производителя. Картридж позволяет устранить неприятный запах воды, а также задерживает неорганические и органические соединения, радиоактивные элементы, фенолы и тяжелые металлы, хлорорганические соединения, гербициды, пестициды и нефтепродукты.

