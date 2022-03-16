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Сорбционный картридж для фильтра Новая Вода K875
5.0
2
Найти аналог
Картриджи к проточным фильтрам
    Сорбционный картридж для фильтра Новая Вода K875
    Арт. X16910802179
    5.0
    2
    Сорбционный картридж для фильтра Новая Вода K875
    Сорбционный картридж для фильтра Новая Вода K875
    Сорбционный картридж для фильтра Новая Вода K875
      Сорбционный картридж для фильтра Новая Вода K875
      Сорбционный картридж для фильтра Новая Вода K875
      Сорбционный картридж для фильтра Новая Вода K875

      Сорбционный картридж для фильтра Новая Вода K875

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802179
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.52
      Габариты, мм
      		335х67х67
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж для фильтра Новая вода K875 содержит активированный гранулированный уголь, за счет чего эффективно очищает воду от вредных для здоровья примесей. Представленный картридж подойдет для множества моделей фильтров того же производителя. Картридж позволяет устранить неприятный запах воды, а также задерживает неорганические и органические соединения, радиоактивные элементы, фенолы и тяжелые металлы, хлорорганические соединения, гербициды, пестициды и нефтепродукты.