Картридж угольный Новая Вода K202 с KDF55

Преимущества

Фильтр содержит гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов

Фильтр устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус



Картридж сорбционный KDF K202 PRIO Новая Вода используется с фильтрами "под мойку" или "рядом с мойкой" для очистки воды от органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений). При этом добавлены каталитические фильтрующие компоненты KDF (сплав химически чистых металлов). Благодаря такой системе вода очищается от активного хлора, растворенного железа, тяжелых металлов. Кроме того компоненты KDF обладают бактерицидными свойствами и продлевают срок службы фильтра.