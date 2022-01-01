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Картридж угольный Новая Вода K202 с KDF55
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Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж угольный Новая Вода K202 с KDF55
    Арт. X16910802168
    Картридж угольный Новая Вода K202 с KDF55

      Картридж угольный Новая Вода K202 с KDF55

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802168

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж сорбционный KDF K202 PRIO Новая Вода используется с фильтрами "под мойку" или "рядом с мойкой" для очистки воды от органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений). При этом добавлены каталитические фильтрующие компоненты KDF (сплав химически чистых металлов). Благодаря такой системе вода очищается от активного хлора, растворенного железа, тяжелых металлов. Кроме того компоненты KDF обладают бактерицидными свойствами и продлевают срок службы фильтра.

        Преимущества

        • Фильтр содержит гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов
        • Фильтр устраняет неприятный запах воды, улучшает ее вкус