Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Картридж угольный Новая Вода K242
Найти аналог
Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Картридж угольный Новая Вода K242
    Арт. X16910802169
    Картридж угольный Новая Вода K242

      Картридж угольный Новая Вода K242

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802169

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.42
      Высота, мм
      		275
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж сорбционный K242 Новая Вода используется на магистральных фильтрах для очистки воды от органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений). При этом добавлены каталитические фильтрующие компоненты KDF (сплав химически чистых металлов). Благодаря такой системе вода очищается от активного хлора, растворенного железа, тяжелых металлов. Кроме того компоненты KDF обладают бактерицидными свойствами и продлевают срок службы фильтра.

        Преимущества

        • Содержит гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов
        • Устраняет неприятный запах воды и улучшает вкус