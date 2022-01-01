Картридж угольный Новая Вода K242

Преимущества

Содержит гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов

Устраняет неприятный запах воды и улучшает вкус



Картридж сорбционный K242 Новая Вода используется на магистральных фильтрах для очистки воды от органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений). При этом добавлены каталитические фильтрующие компоненты KDF (сплав химически чистых металлов). Благодаря такой системе вода очищается от активного хлора, растворенного железа, тяжелых металлов. Кроме того компоненты KDF обладают бактерицидными свойствами и продлевают срок службы фильтра.