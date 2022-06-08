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Каска защитная из ударопрочной пластмассы Сибртех 89113 (оранжевая)
5.0
2
230 ₽
Щитки и каски
    Каска защитная из ударопрочной пластмассы Сибртех 89113 (оранжевая)
    Арт. Ю00000021752
    5.0
    2
    Каска защитная из ударопрочной пластмассы Сибртех 89113 (оранжевая)
    Каска защитная из ударопрочной пластмассы Сибртех 89113 (оранжевая)
      Каска защитная из ударопрочной пластмассы Сибртех 89113 (оранжевая)
      Каска защитная из ударопрочной пластмассы Сибртех 89113 (оранжевая)

      Каска защитная из ударопрочной пластмассы Сибртех 89113 (оранжевая)

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021752
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		каска
      Крепление
      		на голове
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Каска защитная СИБРТЕХ 89113 используется при проведении широкого спектра строительных, монтажных, слесарных и других работ. Главное назначение каски - это защита головы от удара, который может случиться из-за упавшей арматуры или любого тяжелого инструмента. Также каска имеет защитный козырек и предохраняет пользователя от пыли и мусора. В конструкции приспособления предусмотрены отверстия для вентиляции и тканевая вставка для амортизации. Возможна регулировка по размеру от 52 до 66. Имеются слоты под крепление наушников и щитка. Каска выполнена из ударопрочной пластмассы.