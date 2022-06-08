Каска защитная из ударопрочной пластмассы Сибртех 89113 (оранжевая)

Каска защитная СИБРТЕХ 89113 используется при проведении широкого спектра строительных, монтажных, слесарных и других работ. Главное назначение каски - это защита головы от удара, который может случиться из-за упавшей арматуры или любого тяжелого инструмента. Также каска имеет защитный козырек и предохраняет пользователя от пыли и мусора. В конструкции приспособления предусмотрены отверстия для вентиляции и тканевая вставка для амортизации. Возможна регулировка по размеру от 52 до 66. Имеются слоты под крепление наушников и щитка. Каска выполнена из ударопрочной пластмассы.