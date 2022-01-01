Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сменная кассета Б-5 Фтор
Найти аналог
Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Сменная кассета Б-5 Фтор
    Арт. X1691080244
    Сменная кассета Б-5 Фтор
    Сменная кассета Б-5 Фтор
    Сменная кассета Б-5 Фтор
    Сменная кассета Б-5 Фтор
      Сменная кассета Б-5 Фтор
      Сменная кассета Б-5 Фтор
      Сменная кассета Б-5 Фтор
      Сменная кассета Б-5 Фтор

      Сменная кассета Б-5 Фтор

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691080244

      Характеристики

      Производитель
      		Барьер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.16
      Удержание веществ
      		органические соединения
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сменная кассета Б-5 Фтор+ Барьер К051Р20 подходит для фильтров-кувшинов Барьер. Очищает водопроводную воду от вредных органических и неорганических примесей, а также обогащает воду фторид-ионами до гигиенической нормы. Применяется для фильтрации холодной воды.

        Преимущества

        • Оснащен герметичной резьбой, предотвращающей проникновение нефильтрованной воды внутрь
        • Надежный