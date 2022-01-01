Сменная кассета Б-5 Фтор
Арт. X1691080244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.16
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Удержание веществ
|органические соединения
- Сменная кассета Б-5 Фтор+ Барьер К051Р20 подходит для фильтров-кувшинов Барьер. Очищает водопроводную воду от вредных органических и неорганических примесей, а также обогащает воду фторид-ионами до гигиенической нормы. Применяется для фильтрации холодной воды.
Преимущества
- Оснащен герметичной резьбой, предотвращающей проникновение нефильтрованной воды внутрь
- Надежный