Преимущества

Оснащен герметичной резьбой, предотвращающей проникновение нефильтрованной воды внутрь

Надежный

Сменная кассета Б-5 Фтор+ Барьер К051Р20 подходит для фильтров-кувшинов Барьер. Очищает водопроводную воду от вредных органических и неорганических примесей, а также обогащает воду фторид-ионами до гигиенической нормы. Применяется для фильтрации холодной воды.