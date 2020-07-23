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Картридж для фильтра Барьер Профи Посткарбон
4.2
6
1 003 ₽
1 150 ₽
Картриджи к проточным фильтрам
    Картридж для фильтра Барьер Профи Посткарбон
    Арт. X16910802108
    4.2
    6
    Картридж для фильтра Барьер Профи Посткарбон
    Картридж для фильтра Барьер Профи Посткарбон
      Картридж для фильтра Барьер Профи Посткарбон
      Картридж для фильтра Барьер Профи Посткарбон

      Картридж для фильтра Барьер Профи Посткарбон

      • -147 ₽
      1 003 ₽
      1 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802108
      4.2
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Барьер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.645
      Габариты, мм
      		260х70х70
      Все характеристики
      • -147 ₽
      1 003 ₽
      1 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Картридж для фильтра Барьер Профи Посткарбон - применяется в фильтрах Барьер для очистки холодной воды. Обеспечивает эффективную очистку воды от ионов тяжелых и токсичных металлов, растворенного железа. Содержит высококачественный гранулированный активированный уголь, обработанный серебром, который устраняет неприятные запахи и улучшает вкус воды. Стандарт картриджа - Slim Line 10".