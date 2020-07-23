Картридж для фильтра Барьер Профи Посткарбон
Арт. X16910802108
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|0.645
|
Габариты, мм
|260х70х70
- Картридж для фильтра Барьер Профи Посткарбон - применяется в фильтрах Барьер для очистки холодной воды. Обеспечивает эффективную очистку воды от ионов тяжелых и токсичных металлов, растворенного железа. Содержит высококачественный гранулированный активированный уголь, обработанный серебром, который устраняет неприятные запахи и улучшает вкус воды. Стандарт картриджа - Slim Line 10".