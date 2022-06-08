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Катод Сварог (CS 50) IVB0062 00000087549
4.5
2
130 ₽
Катоды
    Катод Сварог (CS 50) IVB0062 00000087549
    Арт. X131107249
    4.5
    2
    Катод Сварог (CS 50) IVB0062 00000087549
    Катод Сварог (CS 50) IVB0062 00000087549
      Катод Сварог (CS 50) IVB0062 00000087549
      Катод Сварог (CS 50) IVB0062 00000087549

      Катод Сварог (CS 50) IVB0062 00000087549

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131107249
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		катод
      Материал
      		медь
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Катод Сварог (CS 50) IVB0062 00000087549 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH CS 50, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Данный катод используется для широкого спектра работ с хорошей доступностью к месту реза.

        Преимущества

        • Катод состоит из двух частей: вставка и корпус
        • Корпус обеспечивает отвод тепла