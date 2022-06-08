Преимущества

Катод состоит из двух частей: вставка и корпус

Корпус обеспечивает отвод тепла

Катод Сварог (CS 50) IVB0062 00000087549 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH CS 50, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Данный катод используется для широкого спектра работ с хорошей доступностью к месту реза.