Катод Сварог (CS 81) IVB0604 00000087553 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH CS81 и TECH CSA81, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Данный катод используется для широкого спектра работ с хорошей доступностью к месту реза.

Преимущества