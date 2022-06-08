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Катод Сварог (CS 81) IVB0604 00000087553
5.0
2
150 ₽
Катоды
    Катод Сварог (CS 81) IVB0604 00000087553
    Арт. X131107217
    5.0
    2
    Катод Сварог (CS 81) IVB0604 00000087553

      Катод Сварог (CS 81) IVB0604 00000087553

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131107217
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		катод
      Материал
      		медь
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Катод Сварог (CS 81) IVB0604 00000087553 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH CS81 и TECH CSA81, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Данный катод используется для широкого спектра работ с хорошей доступностью к месту реза.

        Преимущества

        • Катод состоит из двух частей: вставка и корпус
        • Корпус обеспечивает отвод тепла