Катод Сварог (CS 81) IVB0604 00000087553
Арт. X131107217
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|катод
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Материал
|медь
- Катод Сварог (CS 81) IVB0604 00000087553 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH CS81 и TECH CSA81, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Данный катод используется для широкого спектра работ с хорошей доступностью к месту реза.
Преимущества
- Катод состоит из двух частей: вставка и корпус
- Корпус обеспечивает отвод тепла