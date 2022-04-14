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Катод для горелки плазменной резки Мультиплаз SFM-15000
5.0
1
Найти аналог
Катоды
    Катод для горелки плазменной резки Мультиплаз SFM-15000
    Арт. 710177
    5.0
    1
    Катод для горелки плазменной резки Мультиплаз SFM-15000

      Катод для горелки плазменной резки Мультиплаз SFM-15000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 710177
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Мультиплаз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		катод
      Материал
      		медь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Катод для горелки плазменной резки Мультиплаз SFM-15000 - предназначен для использования в плазменных горелках, используемых в том числе в источниках воздушно-плазменной резки CUT-70/100/120, Мультиплаз-7500, Мультиплаз-15000 и других аппаратах производства КНР.

        Преимущества

        • Надежность
        • Большой срок службы 
        • Стабильное качество реза