Преимущества

Надежность

Большой срок службы

Стабильное качество реза



Катод для горелки плазменной резки Мультиплаз SFM-15000 - предназначен для использования в плазменных горелках, используемых в том числе в источниках воздушно-плазменной резки CUT-70/100/120, Мультиплаз-7500, Мультиплаз-15000 и других аппаратах производства КНР.