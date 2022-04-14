Катод для горелки плазменной резки Мультиплаз SFM-15000
Арт. 710177
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|катод
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Материал
|медь
- Катод для горелки плазменной резки Мультиплаз SFM-15000 - предназначен для использования в плазменных горелках, используемых в том числе в источниках воздушно-плазменной резки CUT-70/100/120, Мультиплаз-7500, Мультиплаз-15000 и других аппаратах производства КНР.
Преимущества
- Надежность
- Большой срок службы
- Стабильное качество реза