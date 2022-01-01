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Катод Сварог P80 IVB0020
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Катоды
    Катод Сварог P80 IVB0020
    Арт. X10194212
    Катод Сварог P80 IVB0020

      Катод Сварог P80 IVB0020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10194212

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		катод
      Диаметр, мм
      		11.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Катод Сварог P80 IVB0020 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH P-80, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Данный катод используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работы с хорошей доступностью к месту реза.

        Преимущества

        • Катод состоит из двух частей: вставка и корпус
        • Корпус обеспечивает отвод тепла
        • Надежность
        • Безопасность