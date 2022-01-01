Катод Сварог P80 IVB0020 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH P-80, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Данный катод используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работы с хорошей доступностью к месту реза.

Преимущества