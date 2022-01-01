Катод Сварог P80 IVB0020
Арт. X10194212
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|катод
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Диаметр, мм
|11.7
- Катод Сварог P80 IVB0020 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH P-80, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Данный катод используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работы с хорошей доступностью к месту реза.
Преимущества
- Катод состоит из двух частей: вставка и корпус
- Корпус обеспечивает отвод тепла
- Надежность
- Безопасность