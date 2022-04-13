Преимущества

Катод состоит из двух частей: вставка и корпус

Корпус обеспечивает отвод тепла



Катод удлиненный Сварог (CS 101-141-151) IVB0661-02 00000087556 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH CS 101, TECH CSA 101, TECH CS 141, TECH CSA 141, TECH CS 151 и TECH CSA 151, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Данный катод используется для широкого спектра работ с хорошей доступностью к месту реза. Удлиненные катоды используются для выполнения работ в труднодоступных местах, а также при резке по трафарету и при необходимости улучшенного обзора поверхности реза.