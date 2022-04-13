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Катод удлиненный Сварог (CS 101-141-151) IVB0661-02 00000087556
5.0
2
250 ₽
274 ₽
Катоды
    Катод удлиненный Сварог (CS 101-141-151) IVB0661-02 00000087556
    Арт. X131107190
    5.0
    2
    Катод удлиненный Сварог (CS 101-141-151) IVB0661-02 00000087556

      Катод удлиненный Сварог (CS 101-141-151) IVB0661-02 00000087556

      • -24 ₽
      250 ₽
      274 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131107190
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		катод
      Материал
      		медь
      Все характеристики
      • -24 ₽
      250 ₽
      274 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Катод удлиненный Сварог (CS 101-141-151) IVB0661-02 00000087556 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH CS 101, TECH CSA 101, TECH CS 141, TECH CSA 141, TECH CS 151 и TECH CSA 151, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Данный катод используется для широкого спектра работ с хорошей доступностью к месту реза. Удлиненные катоды используются для выполнения работ в труднодоступных местах, а также при резке по трафарету и при необходимости улучшенного обзора поверхности реза.

        Преимущества

        • Катод состоит из двух частей: вставка и корпус
        • Корпус обеспечивает отвод тепла