Преимущества

Катод состоит из двух частей: вставка и корпус

Корпус обеспечивает отвод тепла



Катод удлиненный Сварог (CS 81) IVB0665 00000087554 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH CS 81 и TECH CSA 81, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Удлиненные катоды используются для выполнения работ в труднодоступных местах, а также при резке по трафарету и при необходимости улучшенного обзора поверхности реза.