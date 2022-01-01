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Катод удлиненный Сварог (CS 81) IVB0665 00000087554
240 ₽
Катоды
    Катод удлиненный Сварог (CS 81) IVB0665 00000087554
    Арт. X131107234
    Катод удлиненный Сварог (CS 81) IVB0665 00000087554

      Катод удлиненный Сварог (CS 81) IVB0665 00000087554

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131107234

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		катод
      Материал
      		медь
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Катод удлиненный Сварог (CS 81) IVB0665 00000087554 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH CS 81 и TECH CSA 81, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Удлиненные катоды используются для выполнения работ в труднодоступных местах, а также при резке по трафарету и при необходимости улучшенного обзора поверхности реза.  

        Преимущества

        • Катод состоит из двух частей: вставка и корпус
        • Корпус обеспечивает отвод тепла