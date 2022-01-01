Катод удлиненный Сварог (CS 81) IVB0665 00000087554
Арт. X131107234
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|катод
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Материал
|медь
- Катод удлиненный Сварог (CS 81) IVB0665 00000087554 - является одной из основных расходных частей плазменных резаков TECH CS 81 и TECH CSA 81, отвечающих за ионизацию газа и формирование плазменной струи под действием электромагнитных сил. Удлиненные катоды используются для выполнения работ в труднодоступных местах, а также при резке по трафарету и при необходимости улучшенного обзора поверхности реза.
Преимущества
- Катод состоит из двух частей: вставка и корпус
- Корпус обеспечивает отвод тепла