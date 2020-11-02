Картридж Aquakit SL 10" RIC

Описание:

Преимущества:

Смягчение и очистка воды;

Большой ресурс работы;

Простота установки.

Картридж SL10 RIС «АкваКит» – эффективное средство для смягчения обычной питьевой воды и улучшения ее вкусовых качеств. Такое изделие рекомендуется купить владельцам квартир и частных домов, которые заботятся о своем здоровье и хотят защитить бытовые приборы от образования накипи.