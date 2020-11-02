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Картридж Aquakit SL 10" RIC
3.0
1
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Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж Aquakit SL 10" RIC
    Арт. X16910802267
    3.0
    1
    Картридж Aquakit SL 10" RIC

      Картридж Aquakit SL 10" RIC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802267
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Высота, мм
      		254
      Удержание веществ
      		магний, кальций
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Картридж SL10 RIС «АкваКит» – эффективное средство для смягчения обычной питьевой воды и улучшения ее вкусовых качеств. Такое изделие рекомендуется купить владельцам квартир и частных домов, которые заботятся о своем здоровье и хотят защитить бытовые приборы от образования накипи. 

        Преимущества:

        • Смягчение и очистка воды;
        • Большой ресурс работы;
        • Простота установки.