Картридж Aquakit SL 10" RIC
Арт. X16910802267
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|254
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Удержание веществ
|магний, кальций
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
Описание:Картридж SL10 RIС «АкваКит» – эффективное средство для смягчения обычной питьевой воды и улучшения ее вкусовых качеств. Такое изделие рекомендуется купить владельцам квартир и частных домов, которые заботятся о своем здоровье и хотят защитить бытовые приборы от образования накипи.
Преимущества:
- Смягчение и очистка воды;
- Большой ресурс работы;
- Простота установки.