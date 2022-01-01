Катридж для фильтра Гейзер РР 5-SL10 28010
Арт. X16910802221
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.12
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Габариты, мм
|73х254х73
- Катридж для фильтра Гейзер РР 5-SL10 28010 предназначен для механической очистки воды в бытовых фильтрах. Используя картридж, можно обеспечить эффективную защиту от повреждений для бытовой техники и сантехники. Картридж выполнен из вспененного полипропилена, не подлежит восстановлению и регенерации. После окончания ресурса требуется замена на новый картридж.