Катридж для фильтра Гейзер РР 5-SL10 28010 предназначен для механической очистки воды в бытовых фильтрах. Используя картридж, можно обеспечить эффективную защиту от повреждений для бытовой техники и сантехники. Картридж выполнен из вспененного полипропилена, не подлежит восстановлению и регенерации. После окончания ресурса требуется замена на новый картридж.