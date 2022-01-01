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Катридж для фильтра Гейзер РР 5-SL10 28010
Найти аналог
Картриджи к проточным фильтрам
    Катридж для фильтра Гейзер РР 5-SL10 28010
    Арт. X16910802221
    Катридж для фильтра Гейзер РР 5-SL10 28010

      Катридж для фильтра Гейзер РР 5-SL10 28010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910802221

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.12
      Габариты, мм
      		73х254х73
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Катридж для фильтра Гейзер РР 5-SL10 28010 предназначен для механической очистки воды в бытовых фильтрах. Используя картридж, можно обеспечить эффективную защиту от повреждений для бытовой техники и сантехники. Картридж выполнен из вспененного полипропилена, не подлежит восстановлению и регенерации. После окончания ресурса требуется замена на новый картридж.