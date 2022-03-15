Угольный катридж Гейзер СВС 1-SL10 27005
Арт. X16910802217
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.38
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Высота, мм
|250
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Удержание веществ
|хлор, органические соединения
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Для загородного дома
|Да
Описание:
Картриджи СВС изготовлены из кокосового активированного угля, созданного по технологии карбон блок (СВС). Имеют большую сорбционную способность, чем гранулированный уголь. Этот картридж хорошо очищает воду от хлора, улучшает вкуса, цвет и запах воды. В материал картриджа введено серебро, что позволяет подавлять размножение бактерий внутри картриджа. Картридж карбон-блок прошел сертификацию NSF – самым жестким в мире международным требованиям по качеству.