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Угольный катридж Гейзер СВС 1-SL10 27005
5.0
1
390 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Угольный катридж Гейзер СВС 1-SL10 27005
    Арт. X16910802217
    5.0
    1
    Угольный катридж Гейзер СВС 1-SL10 27005

      Угольный катридж Гейзер СВС 1-SL10 27005

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802217
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Гейзер
      Вес, кг
      		0.38
      Высота, мм
      		250
      Удержание веществ
      		хлор, органические соединения
      Для загородного дома
      		Да
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Картриджи СВС изготовлены из кокосового активированного угля, созданного по технологии карбон блок (СВС). Имеют большую сорбционную способность, чем гранулированный уголь. Этот картридж хорошо очищает воду от хлора, улучшает вкуса, цвет и запах воды. В материал картриджа введено серебро, что позволяет подавлять размножение бактерий внутри картриджа. Картридж карбон-блок прошел сертификацию NSF – самым жестким в мире международным требованиям по качеству.