Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Картридж KristalFilter Slim 10" NN 3102128, 50 мкм
5.0
1
320 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж KristalFilter Slim 10" NN 3102128, 50 мкм
    Арт. X16910802313
    5.0
    1
    Картридж KristalFilter Slim 10" NN 3102128, 50 мкм

      Картридж KristalFilter Slim 10" NN 3102128, 50 мкм

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802313
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Высота, мм
      		254
      Удержание веществ
      		ил, песок, ржавчина
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр Kristal Filter Slim 10 используется для механической очистки воды. Производительность – 30 литров в минуту. Изготовленный из нейлоновой сетки картридж эффективно выводит песок, ил, хлопья ржавчины и иные частицы размером до 50 мкм. Работает при температуре воды от 2° до 40°С. По мере загрязнения сетки фильтра ее можно промыть и использовать повторно. Такая процедура может проводиться раз в полгода или чаще, если вода сильно загрязнена. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить фильтр для воды Kristal Filter Slim 10 в один клик.

        Преимущества картриджа Kristal Filter Slim 10

        • Надежный фильтрующий элемент – нейлоновая сетка
        • Степень очистки – 50 мкм
        • Возможность промывки

        Комплектация

        • Картридж
        • Упаковка