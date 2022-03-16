Картридж KristalFilter Slim 10" NN 3102128, 50 мкм

Фильтр Kristal Filter Slim 10 используется для механической очистки воды. Производительность – 30 литров в минуту. Изготовленный из нейлоновой сетки картридж эффективно выводит песок, ил, хлопья ржавчины и иные частицы размером до 50 мкм. Работает при температуре воды от 2° до 40°С. По мере загрязнения сетки фильтра ее можно промыть и использовать повторно. Такая процедура может проводиться раз в полгода или чаще, если вода сильно загрязнена. В Интернет-магазине “Бигам” можно купить фильтр для воды Kristal Filter Slim 10 в один клик.

Преимущества картриджа Kristal Filter Slim 10

Надежный фильтрующий элемент – нейлоновая сетка

Степень очистки – 50 мкм

Возможность промывки

Комплектация