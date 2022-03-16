Картридж KristalFilter Slim 10" RIC (n) 3102123
Арт. X16910802304
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|254
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Удержание веществ
|соли
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
Описание:
RCG, RIC, PPC – насыпные картриджи. Рабочее вещество засыпается внутрь стакана картриджа. После выработки ресурса рабочее вещество заменяется. Корпус картриджа используется многократно. В качестве рабочего вещества может быть адсорбент – гранулированный активированный уголь (RCG), а так же умягчители воды – ионообменная смола (RIC) или кристаллический полифосфат натрия (RPC). Назначение: нейтрализует соли жесткости и умягчает воду.