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Картридж KristalFilter Slim 10" RIC (n) 3102123
5.0
1
390 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж KristalFilter Slim 10" RIC (n) 3102123
    Арт. X16910802304
    5.0
    1
    Картридж KristalFilter Slim 10" RIC (n) 3102123

      Картридж KristalFilter Slim 10" RIC (n) 3102123

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802304
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		KristalFilter
      Высота, мм
      		254
      Удержание веществ
      		соли
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        RCG, RIC, PPC – насыпные картриджи. Рабочее вещество засыпается внутрь стакана картриджа. После выработки ресурса рабочее вещество заменяется. Корпус картриджа используется многократно. В качестве рабочего вещества может быть адсорбент – гранулированный активированный уголь (RCG), а так же умягчители воды – ионообменная смола (RIC) или кристаллический полифосфат натрия (RPC). Назначение: нейтрализует соли жесткости и умягчает воду.