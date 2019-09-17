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Картридж на холодную воду Новая Вода К101
5.0
1
160 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж на холодную воду Новая Вода К101
    Арт. X1691080223
    5.0
    1
    Картридж на холодную воду Новая Вода К101

      Картридж на холодную воду Новая Вода К101

      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691080223
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Высота, мм
      		250
      Удержание веществ
      		ил, песок, ржавчина
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Описание:

        Картридж НОВАЯ ВОДА К101 механической очистки 1 мкм Очищает воду от механических примесей — песка, ила, ржавчины и т.п. Для изготовления картриджа используется чистый полипропилен, имеющий сертификат для использования в медицинских целях и пищевой промышленности. Не содержит никаких иных добавок или присадок.