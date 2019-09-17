Картридж на холодную воду Новая Вода К101
Арт. X1691080223
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|250
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Удержание веществ
|ил, песок, ржавчина
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
- Описание:
Картридж НОВАЯ ВОДА К101 механической очистки 1 мкм Очищает воду от механических примесей — песка, ила, ржавчины и т.п. Для изготовления картриджа используется чистый полипропилен, имеющий сертификат для использования в медицинских целях и пищевой промышленности. Не содержит никаких иных добавок или присадок.