Картридж на холодную воду Новая Вода К101

Описание:

Картридж НОВАЯ ВОДА К101 механической очистки 1 мкм Очищает воду от механических примесей — песка, ила, ржавчины и т.п. Для изготовления картриджа используется чистый полипропилен, имеющий сертификат для использования в медицинских целях и пищевой промышленности. Не содержит никаких иных добавок или присадок.