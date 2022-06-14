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Обезжелезивающий картридж для фильтров-кувшинов Новая вода К994
5.0
2
Найти аналог
Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Обезжелезивающий картридж для фильтров-кувшинов Новая вода К994
    Арт. X1691080221
    5.0
    2
    Обезжелезивающий картридж для фильтров-кувшинов Новая вода К994
    Обезжелезивающий картридж для фильтров-кувшинов Новая вода К994
    Обезжелезивающий картридж для фильтров-кувшинов Новая вода К994
      Обезжелезивающий картридж для фильтров-кувшинов Новая вода К994
      Обезжелезивающий картридж для фильтров-кувшинов Новая вода К994
      Обезжелезивающий картридж для фильтров-кувшинов Новая вода К994

      Обезжелезивающий картридж для фильтров-кувшинов Новая вода К994

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691080221
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.15
      Габариты, мм
      		70x130x70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж PRIO Новая Вода K994 подходит для кувшинов PRIO Новая Вода Gold, Sochi, Sonata, Galant, Next. Состоит из синтетического цеолита и гранулированного активированного угля с ионами серебра.

        Преимущества

        • Цеолит применяется для удаления растворенного железа
        • Активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов очищает воду от хлора, хлорорганических соединений, различных примесей, а также устраняет посторонние запахи и привкус
        • Ионы серебра предотвращают размножение бактерий в фильтре
        • Картридж изготовлен по специальной технологии InVorTex: вода внутри корпуса движется по спирали, что обеспечивает высокую степень очистки и продлевает его ресурс