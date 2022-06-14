Обезжелезивающий картридж для фильтров-кувшинов Новая вода К994

Преимущества

Цеолит применяется для удаления растворенного железа

Активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов очищает воду от хлора, хлорорганических соединений, различных примесей, а также устраняет посторонние запахи и привкус

Ионы серебра предотвращают размножение бактерий в фильтре

Картридж изготовлен по специальной технологии InVorTex: вода внутри корпуса движется по спирали, что обеспечивает высокую степень очистки и продлевает его ресурс

Картридж PRIO Новая Вода K994 подходит для кувшинов PRIO Новая Вода Gold, Sochi, Sonata, Galant, Next. Состоит из синтетического цеолита и гранулированного активированного угля с ионами серебра.