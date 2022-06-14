Обезжелезивающий картридж для фильтров-кувшинов Новая вода К994
Арт. X1691080221
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.15
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Габариты, мм
|70x130x70
- Картридж PRIO Новая Вода K994 подходит для кувшинов PRIO Новая Вода Gold, Sochi, Sonata, Galant, Next. Состоит из синтетического цеолита и гранулированного активированного угля с ионами серебра.
Преимущества
- Цеолит применяется для удаления растворенного железа
- Активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов очищает воду от хлора, хлорорганических соединений, различных примесей, а также устраняет посторонние запахи и привкус
- Ионы серебра предотвращают размножение бактерий в фильтре
- Картридж изготовлен по специальной технологии InVorTex: вода внутри корпуса движется по спирали, что обеспечивает высокую степень очистки и продлевает его ресурс