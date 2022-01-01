Катушка для шланга GARDENA 50 Classic 08007-2000000

Преимущества

Благодаря треугольной форме боковых сторон, катушка очень устойчива

Комплект предназначен для небольших по площади садовых участков

Имеется встроенный механизм от протекания воды, оставшейся в шланге по окончанию полива

За счет наличия шарнирного штуцера шланг не перекручивается и не пережимается, что продлевает его срок службы

Катушка значительно упрощает полив и улучшает работу

Катушка 50 Classic Gardena 08007-20.000.00 предназначена для компактного хранения и транспортировки шланга к месту полива. Имеет удобную складную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга.