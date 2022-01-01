Катушка для шланга GARDENA 50 Classic 08007-2000000
Арт. 77777X71842697
Характеристики
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Производитель
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Шланг в комплекте
|нет
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Система скручивания
|ручная
- Катушка 50 Classic Gardena 08007-20.000.00 предназначена для компактного хранения и транспортировки шланга к месту полива. Имеет удобную складную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга.
Преимущества
- Благодаря треугольной форме боковых сторон, катушка очень устойчива
- Комплект предназначен для небольших по площади садовых участков
- Имеется встроенный механизм от протекания воды, оставшейся в шланге по окончанию полива
- За счет наличия шарнирного штуцера шланг не перекручивается и не пережимается, что продлевает его срок службы
- Катушка значительно упрощает полив и улучшает работу