Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Катушка для шланга GARDENA 50 Classic 08007-2000000
Найти аналог
Катушки для шлангов
    Катушка для шланга GARDENA 50 Classic 08007-2000000
    Арт. 77777X71842697
    Катушка для шланга GARDENA 50 Classic 08007-2000000

      Катушка для шланга GARDENA 50 Classic 08007-2000000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X71842697

      Характеристики

      Производитель
      		Grinda
      Шланг в комплекте
      		нет
      Система скручивания
      		ручная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Катушка 50 Classic Gardena 08007-20.000.00 предназначена для компактного хранения и транспортировки шланга к месту полива. Имеет удобную складную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга.

        Преимущества

        • Благодаря треугольной форме боковых сторон, катушка очень устойчива
        • Комплект предназначен для небольших по площади садовых участков
        • Имеется встроенный механизм от протекания воды, оставшейся в шланге по окончанию полива
        • За счет наличия шарнирного штуцера шланг не перекручивается и не пережимается, что продлевает его срок службы
        • Катушка значительно упрощает полив и улучшает работу