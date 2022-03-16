Катушка для шланга Belamos 3501

Катушка для поливочного шланга Belamos 3501 это наиболее удобный вариант для хранения шланга. Шланг к ней присоединяется под углом, что не дает ему перекрутиться, а воде - вытекать при отключении. Для полива шланг не требуется разматывать полностью - достаточно переместить катушку на нужное место. Катушка выполнена из алюминия и пластика, имеет корпус на колесах, которые позволяют перевозить ее без особого труда с помощью ручки. Тележка имеет опорную штангу, что делает ее устойчивой. Собирается без использования дополнительных инструментов, вмещает шланг 1/2" до 60 м, шланг 3/4" до 45 м. Катушку для шланга Belamos 3501 купить можно в сад или теплицу, в оранжерею, на дачу, в частный дом.

Преимущества катушки для шланга Belamos 3501:

Комфорт;

Простота;

Практичность.

Комплектация: