Катушка для шланга Belamos 3501
Арт. 77777X71842678
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Шланг в комплекте
|нет
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Длина шланга 1/2, м
|60
Катушка для поливочного шланга Belamos 3501 это наиболее удобный вариант для хранения шланга. Шланг к ней присоединяется под углом, что не дает ему перекрутиться, а воде - вытекать при отключении. Для полива шланг не требуется разматывать полностью - достаточно переместить катушку на нужное место. Катушка выполнена из алюминия и пластика, имеет корпус на колесах, которые позволяют перевозить ее без особого труда с помощью ручки. Тележка имеет опорную штангу, что делает ее устойчивой. Собирается без использования дополнительных инструментов, вмещает шланг 1/2" до 60 м, шланг 3/4" до 45 м. Катушку для шланга Belamos 3501 купить можно в сад или теплицу, в оранжерею, на дачу, в частный дом.
Преимущества катушки для шланга Belamos 3501:
- Комфорт;
- Простота;
- Практичность.
Комплектация:
- Катушка;
- 2 штуцера;
- Упаковка.