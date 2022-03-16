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Катушка для шланга Belamos 3501
5.0
2
2 434 ₽
Катушки для шлангов
    Катушка для шланга Belamos 3501
    Арт. 77777X71842678
    5.0
    2
    Катушка для шланга Belamos 3501
    Катушка для шланга Belamos 3501
      Катушка для шланга Belamos 3501
      Катушка для шланга Belamos 3501

      Катушка для шланга Belamos 3501

      2 434 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X71842678
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Шланг в комплекте
      		нет
      Длина шланга 1/2, м
      		60
      Все характеристики
      2 434 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Катушка для поливочного шланга Belamos 3501 это наиболее удобный вариант для хранения шланга. Шланг к ней присоединяется под углом, что не дает ему перекрутиться, а воде - вытекать при отключении. Для полива шланг не требуется разматывать полностью - достаточно переместить катушку на нужное место. Катушка выполнена из алюминия и пластика, имеет корпус на колесах, которые позволяют перевозить ее без особого труда с помощью ручки. Тележка имеет опорную штангу, что делает ее устойчивой. Собирается без использования дополнительных инструментов, вмещает шланг 1/2" до 60 м, шланг 3/4" до 45 м. Катушку для шланга Belamos 3501 купить можно в сад или теплицу, в оранжерею, на дачу, в частный дом.

        Преимущества катушки для шланга Belamos 3501:

        • Комфорт;
        • Простота;
        • Практичность.

        Комплектация:

        • Катушка;
        • 2 штуцера;
        • Упаковка.