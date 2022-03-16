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Катушка со шлангом Gardena Classic 08010-2000000 (10 м)
5.0
2
Найти аналог
Катушки для шлангов
    Катушка со шлангом Gardena Classic 08010-2000000 (10 м)
    Арт. X1906
    5.0
    2
    Катушка со шлангом Gardena Classic 08010-2000000 (10 м)
    Катушка со шлангом Gardena Classic 08010-2000000 (10 м)
    Катушка со шлангом Gardena Classic 08010-2000000 (10 м)
    Катушка со шлангом Gardena Classic 08010-2000000 (10 м)
      Катушка со шлангом Gardena Classic 08010-2000000 (10 м)
      Катушка со шлангом Gardena Classic 08010-2000000 (10 м)
      Катушка со шлангом Gardena Classic 08010-2000000 (10 м)
      Катушка со шлангом Gardena Classic 08010-2000000 (10 м)

      Катушка со шлангом Gardena Classic 08010-2000000 (10 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1906
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Шланг в комплекте
      		1/2 дюйма
      Длина шланга 1/2, м
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Катушка 10 Classic со шлангом Gardena 08010-20.000.00 предназначена для компактного хранения и транспортировки шланга к месту полива. Имеет удобную складную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга. Благодаря треугольной форме боковых сторон, катушка очень устойчива. Комплект предназначен для небольших по площади садовых участков.
        Шланг Classic предназначен для подведения воды к месту орошения. Он армирован специальным материалом, выдерживающим давление до 22 бар. Прочен, безопасен, подходит для средних нагрузок. Хорошо сохраняет изначальную форму, не ломается при сгибании.

        Преимущества:

        • Штуцер предназначен для присоединения шланга к крану;
        • Изготовлен из высококачественного материала;
        • Коннектор предназначен для крепления шланга к другим элементам системы полива;
        • Один из коннекторов имеет функцию аквастоп, что гарантирует надежную защиту от вытекания воды;
        • При разъединении коннектора с распылителем или другим приспособлением автоматически прекращается подача воды;
        • Адаптер применяется для подключения насадки к шлангу;
        • Насадка используется на направленного полива растений;
        • Присоединяется к шлангу с помощью коннектора;
        • Поставляется в смонтированном состоянии.