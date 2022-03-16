Катушка со шлангом Gardena Classic 08010-2000000 (10 м)

Преимущества:

Штуцер предназначен для присоединения шланга к крану;

Изготовлен из высококачественного материала;

Коннектор предназначен для крепления шланга к другим элементам системы полива;

Один из коннекторов имеет функцию аквастоп, что гарантирует надежную защиту от вытекания воды;

При разъединении коннектора с распылителем или другим приспособлением автоматически прекращается подача воды;

Адаптер применяется для подключения насадки к шлангу;

Насадка используется на направленного полива растений;

Присоединяется к шлангу с помощью коннектора;

Поставляется в смонтированном состоянии.

Катушка 10 Classic со шлангом Gardena 08010-20.000.00 предназначена для компактного хранения и транспортировки шланга к месту полива. Имеет удобную складную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга. Благодаря треугольной форме боковых сторон, катушка очень устойчива. Комплект предназначен для небольших по площади садовых участков.Шланг Classic предназначен для подведения воды к месту орошения. Он армирован специальным материалом, выдерживающим давление до 22 бар. Прочен, безопасен, подходит для средних нагрузок. Хорошо сохраняет изначальную форму, не ломается при сгибании.