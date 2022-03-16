Катушка со шлангом Gardena Classic 08010-2000000 (10 м)
Арт. X1906
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Шланг в комплекте
|1/2 дюйма
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Длина шланга 1/2, м
|10
- Катушка 10 Classic со шлангом Gardena 08010-20.000.00 предназначена для компактного хранения и транспортировки шланга к месту полива. Имеет удобную складную рукоятку для скручивания и раскручивания шланга. Благодаря треугольной форме боковых сторон, катушка очень устойчива. Комплект предназначен для небольших по площади садовых участков.
Шланг Classic предназначен для подведения воды к месту орошения. Он армирован специальным материалом, выдерживающим давление до 22 бар. Прочен, безопасен, подходит для средних нагрузок. Хорошо сохраняет изначальную форму, не ломается при сгибании.
Преимущества:
- Штуцер предназначен для присоединения шланга к крану;
- Изготовлен из высококачественного материала;
- Коннектор предназначен для крепления шланга к другим элементам системы полива;
- Один из коннекторов имеет функцию аквастоп, что гарантирует надежную защиту от вытекания воды;
- При разъединении коннектора с распылителем или другим приспособлением автоматически прекращается подача воды;
- Адаптер применяется для подключения насадки к шлангу;
- Насадка используется на направленного полива растений;
- Присоединяется к шлангу с помощью коннектора;
- Поставляется в смонтированном состоянии.