Триммерная головка Patriot SP-35 (PT380/PT480)

Катушка SP-35 PATRIOT 807114007 применяется в работе с триммерами PATRIOT PT380 (арт. 250306010), PT480 (арт. 250306020), EL360 (арт. 250309020). Предназначена для скоса травы и тонких сорняков. Головка является полуавтоматической, что упрощает подачу корда. Для этого достаточно лишь слегка ударить расположенной по центру головки кнопкой о землю. Головка крепится при помощи быстросъемного замка EasyLock.