Приобрести катушка зажигания stihl fs 38, 45, 55 4140-400-1308

Катушка зажигания Stihl FS 38, 45, 55 4140-400-1308 представляет собой деталь, которая используется с целью монтирования на смену непригодным комплектующим. Комплектующие от STIHL характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их установки вам больше не придется беспокоиться за производительность и работоспособность: Катушки, модули зажигания, магнето от марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, составляющая 1 580 руб. на эту запасную часть оправдана использованием высококлассных компонентов.Запчасть совместима со следующими моделями оборудования:Перед тем, как оформить заказ узнайте, обладают ли совместимостью выбранные Катушки, модули зажигания, магнето с вашим оборудованием. Вы можете выполнить ремонт самолично, но мы предлагаем вам обратиться в сервисный центр «Бигам»: специалисты-профессионалы встроят Катушки, модули зажигания, магнето в технику.Катушка зажигания Stihl FS 38, 45, 55 4140-400-1308 у вас есть возможность приобрести в «Бигам» по цене в 1 580 руб. Чтобы оформить заказ, нажмите «Купить в 1 клик» или воспользуйтесь корзиной. Мы доставляем запасные части по РФ. Кроме того, у вас есть возможность забрать заказ самостоятельно из розничного магазина «Бигам» в одном из городов присутствия – данная услуга бесплатна вне зависимости от суммы заказа. Если у вас остались вопросы относительно приобретения, а также замены запчастей в центре сервисного обслуживания, свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. В интернет-магазине «Бигам» катушка зажигания stihl fs 38, 45, 55 4140-400-1308 от надежных дистрибьюторов или производителя – компании STIHL.