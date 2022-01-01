Оформить заказ на катушка зажигания stihl ms460,660 1122 400 1314 Катушка зажигания STIHL MS460,660 1122 400 1314 представляет собой запчасть, которая применяется в целях установки на замену износившимся или пришедшим в негодность запасным частям. Детали от марки STIHL характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их установки вам больше не придется бояться за работоспособность и производительность: Катушки, модули зажигания, магнето производства марки STIHL отвечают высоким стандартам качества. Стоимость, составляющая 4 520 р. на представленную комплектующую вызвана применением надежных материалов.



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