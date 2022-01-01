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Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-12 69476
2 404 ₽
Инструменты для работы с изоляцией
    Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-12 69476
    Арт. Х130733331
    Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-12 69476
    Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-12 69476
    Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-12 69476
      Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-12 69476
      Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-12 69476
      Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-12 69476

      Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-12 69476

      2 404 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130733331

      Характеристики

      Производитель
      		КВТ
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.35
      Габариты, мм
      		266x120x31
      Все характеристики
      2 404 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-12 69476 позволяет безопасно и без повреждений проводника снимать изоляцию с многожильных и многопроволочных кабелей. Также изделие удобно для снятия изоляции с плоских проводов. Стриппер оснащен усиленными прижимными губками, которые изготовлены из нержавеющей стали. Винт микронастройки позволяет работать с проводами различного сечения.

        Преимущества

        • 3 в 1: снятие изоляции с проводов 0.05–10 мм2, резка проводов сечением до 10 мм2, снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
        • В стандартном диапазоне 0.2–6 мм2: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
        • В микродиапазоне проводов от 0.05 мм2 и для сечения 10 мм2 используется винт микронастройки
        • Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника
        • Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм
        • Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застревает в механизме
        • Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
        • Функция частичного снятия изоляции
        • Надрез и смещение
        • Снятие изоляции с середины провода
        • Встроенный модуль CutPro для резки проводов
        • Профессиональные лезвия инструмента изготовлены из нержавеющей стали
        • Две направляющие, предохраняющие инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса
        • Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
        • Металлическая отбортовка защитной крышки механизма
        • Съемный цельнометаллический регулятор длины снятия изоляции из цинкового сплава
        • Винт, фиксирующий положение регулятора
        • Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с прорезиненными вставками из нескользящего материала