Преимущества

3 в 1: снятие изоляции с проводов 0.05–10 мм2, резка проводов сечением до 10 мм2, снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП

В стандартном диапазоне 0.2–6 мм2: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов

В микродиапазоне проводов от 0.05 мм2 и для сечения 10 мм2 используется винт микронастройки

Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника

Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм

Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застревает в механизме

Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам

Функция частичного снятия изоляции

Надрез и смещение

Снятие изоляции с середины провода

Встроенный модуль CutPro для резки проводов

Профессиональные лезвия инструмента изготовлены из нержавеющей стали

Две направляющие, предохраняющие инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса

Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы

Металлическая отбортовка защитной крышки механизма

Съемный цельнометаллический регулятор длины снятия изоляции из цинкового сплава

Винт, фиксирующий положение регулятора

Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с прорезиненными вставками из нескользящего материала

Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-12 69476 позволяет безопасно и без повреждений проводника снимать изоляцию с многожильных и многопроволочных кабелей. Также изделие удобно для снятия изоляции с плоских проводов. Стриппер оснащен усиленными прижимными губками, которые изготовлены из нержавеющей стали. Винт микронастройки позволяет работать с проводами различного сечения.