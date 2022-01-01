Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-12 69476
Арт. Х130733331
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.35
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Габариты, мм
|266x120x31
- Инструмент для снятия изоляции КВТ WS-12 69476 позволяет безопасно и без повреждений проводника снимать изоляцию с многожильных и многопроволочных кабелей. Также изделие удобно для снятия изоляции с плоских проводов. Стриппер оснащен усиленными прижимными губками, которые изготовлены из нержавеющей стали. Винт микронастройки позволяет работать с проводами различного сечения.
Преимущества
- 3 в 1: снятие изоляции с проводов 0.05–10 мм2, резка проводов сечением до 10 мм2, снятие оболочки с плоских проводов ВВГ-П, ПУНП
- В стандартном диапазоне 0.2–6 мм2: автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
- В микродиапазоне проводов от 0.05 мм2 и для сечения 10 мм2 используется винт микронастройки
- Снятие изоляции с моножильных и многопроволочных жил без повреждения проводника
- Усиленные прижимные губки с шириной захвата 13 мм
- Окно для сброса обрезков изоляции, благодаря которому снятая изоляция не застревает в механизме
- Одновременная зачистка нескольких проводов за одно движение, благодаря широким прижимным губкам
- Функция частичного снятия изоляции
- Надрез и смещение
- Снятие изоляции с середины провода
- Встроенный модуль CutPro для резки проводов
- Профессиональные лезвия инструмента изготовлены из нержавеющей стали
- Две направляющие, предохраняющие инструмент от разбалтывания и лезвия для резки от перекоса
- Две встроенные возвратные пружины с увеличенным ресурсом работы
- Металлическая отбортовка защитной крышки механизма
- Съемный цельнометаллический регулятор длины снятия изоляции из цинкового сплава
- Винт, фиксирующий положение регулятора
- Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с прорезиненными вставками из нескользящего материала