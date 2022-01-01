Щетка ручная Кедр 142-0112

Щетка латунная имеет один ряд высококачественной латунной проволоки, размещенной на изогнутой металлической основе. На другой части основы закреплена пластмассовая рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвешивания изделия. Инструмент предназначен для снятия ржавчины, застарелого лака или краски с каких-либо металлических поверхностей. Благодаря расположению щетины в один ряд, представленная модель наилучшим образом подходит для обработки различных труднодоступных мест, стыков плоскостей под острым углом, а также узких участков деталей и заготовок.