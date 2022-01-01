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Щетка ручная Кедр 142-0112
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Щетки ручные
    Щетка ручная Кедр 142-0112
    Арт. О00000025205
    Щетка ручная Кедр 142-0112

      Щетка ручная Кедр 142-0112

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000025205

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		110
      Ширина, мм
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Щетка латунная имеет один ряд высококачественной латунной проволоки, размещенной на изогнутой металлической основе. На другой части основы закреплена пластмассовая рукоятка эргономичной формы с отверстием для подвешивания изделия. Инструмент предназначен для снятия ржавчины, застарелого лака или краски с каких-либо металлических поверхностей. Благодаря расположению щетины в один ряд, представленная модель наилучшим образом подходит для обработки различных труднодоступных мест, стыков плоскостей под острым углом, а также узких участков деталей и заготовок.