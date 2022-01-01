Преимущества

Широкий диапазон регулировок

Минимальное разбрызгивание металла

Сварка короткой дугой

Блок VR

Функции Горячий старт и Форсаж дуги

Разъем для подключения ДУ

Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 PRO предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Аппарат отличается компактными размерами, небольшим весом и высокой производительностью. Достоинствами данной модели является наличие отключаемой функции VRD. Она позволяет понижать напряжение холостого хода и дает возможность регулировки сварочного тока с пульта дистанционного управления.