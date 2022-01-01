- Персональная скидка
Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 Pro
Арт. О00000032896
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. мощность, кВт
|10.6
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|300
|
Напряжение сети, В
|380
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|20
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 PRO предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Аппарат отличается компактными размерами, небольшим весом и высокой производительностью. Достоинствами данной модели является наличие отключаемой функции VRD. Она позволяет понижать напряжение холостого хода и дает возможность регулировки сварочного тока с пульта дистанционного управления.
Преимущества
- Широкий диапазон регулировок
- Минимальное разбрызгивание металла
- Сварка короткой дугой
- Блок VR
- Функции Горячий старт и Форсаж дуги
- Разъем для подключения ДУ