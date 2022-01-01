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Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 Pro
58 620 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 Pro
Арт. О00000032896
Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 Pro
Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 Pro
Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 Pro
Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 Pro
  • Персональная скидка
Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 Pro
Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 Pro
Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 Pro
Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 Pro

Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 Pro

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58 620 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000032896

Характеристики

Производитель
Кедр
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Макс. мощность, кВт
10.6
Макс. сварочный ток MMA, А
300
Напряжение сети, В
380
Мин. сварочный ток MMA, А
20
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
58 620 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Инверторный сварочный аппарат Кедр ВД-306.01 PRO предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом. Аппарат отличается компактными размерами, небольшим весом и высокой производительностью. Достоинствами данной модели является наличие отключаемой функции VRD. Она позволяет понижать напряжение холостого хода и дает возможность регулировки сварочного тока с пульта дистанционного управления.

    Преимущества

    • Широкий диапазон регулировок
    • Минимальное разбрызгивание металла
    • Сварка короткой дугой
    • Блок VR
    • Функции Горячий старт и Форсаж дуги
    • Разъем для подключения ДУ