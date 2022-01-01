Цанга 2.0 мм Кедр 7200057 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
Арт. О00000026003
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|цанга
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Диаметр электрода, мм
|2
- Цанга 2.0 мм Кедр 7200057 - применяется для фиксации вольфрамового электрода в сопле сварочной горелки во время проведения TIG-сварки. Цанга имеет осевые прорези, которые разделяют зажимные кулачки. Зажим электрода происходит за счет осевого усилия, которое прилагается к внутренней части цанги самим электродом. Имеет высокую антикоррозионную стойкость.
Преимущества
- Предназначена для зажима вольфрамовых электродов
- Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)
- Диаметр электрода - 2 мм
- Длина - 50 мм