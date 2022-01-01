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Цанга 2.0 мм Кедр 7200057 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
40 ₽
Цанги
    Цанга 2.0 мм Кедр 7200057 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
    Арт. О00000026003
    Цанга 2.0 мм Кедр 7200057 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
    Цанга 2.0 мм Кедр 7200057 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
      Цанга 2.0 мм Кедр 7200057 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
      Цанга 2.0 мм Кедр 7200057 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

      Цанга 2.0 мм Кедр 7200057 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)

      40 ₽
      за штуку
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        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026003

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		цанга
      Диаметр электрода, мм
      		2
      Все характеристики
      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цанга 2.0 мм Кедр 7200057 - применяется для фиксации вольфрамового электрода в сопле сварочной горелки во время проведения TIG-сварки. Цанга имеет осевые прорези, которые разделяют зажимные кулачки. Зажим электрода происходит за счет осевого усилия, которое прилагается к внутренней части цанги самим электродом. Имеет высокую антикоррозионную стойкость.

        Преимущества

        • Предназначена для зажима вольфрамовых электродов
        • Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)
        • Диаметр электрода - 2 мм
        • Длина - 50 мм