Цанга 3.2 мм Кедр 7200059 (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT)
Арт. О00000026006
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|цанга
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Диаметр электрода, мм
|3.2
- Цанга 3.2 мм Кедр 7200059 - применяется для фиксации вольфрамового электрода в сопле сварочной горелки во время проведения TIG-сварки. Цанга имеет осевые прорези, которые разделяют зажимные кулачки. Зажим электрода происходит за счет осевого усилия, которое прилагается к внутренней части цанги самим электродом. Имеет высокую антикоррозионную стойкость.
Преимущества
- Предназначена для зажима вольфрамовых электродов
- Режим работы - аргонодуговая сварка (TIG)
- Диаметр электрода - 3.2 мм
- Длина - 50 мм