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Держатель цанги большая газовая линза (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) Кедр 8007409, 2 мм
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Цанги
    Держатель цанги большая газовая линза (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) Кедр 8007409, 2 мм
    Арт. О00000026018
    Держатель цанги большая газовая линза (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) Кедр 8007409, 2 мм
    Держатель цанги большая газовая линза (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) Кедр 8007409, 2 мм
      Держатель цанги большая газовая линза (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) Кедр 8007409, 2 мм
      Держатель цанги большая газовая линза (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) Кедр 8007409, 2 мм

      Держатель цанги большая газовая линза (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) Кедр 8007409, 2 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026018

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		держатель цанги
      Диаметр электрода, мм
      		2
      Тип сварки/резки
      		TIG
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы