Держатель цанги большая газовая линза (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) Кедр 8007409, 2 мм
Арт. О00000026018
Держатель цанги большая газовая линза (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) Кедр 8007409, 2 мм
Арт. О00000026018
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|держатель цанги
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Диаметр электрода, мм
|2
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Тип сварки/резки
|TIG
- Держатель цанги большая газовая линза (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) Кедр 8007409 - предназначен для горелок серии TIG. Оснастка имеет особую конструкцию и позволяет равномерно распределять поток поступающего газа.