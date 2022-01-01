Держатель цанги Кедр (TIG-17–18–26 PRO/EXPERT) 7200003, 1.6 мм
Арт. О00000026008
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|держатель цанги
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Диаметр электрода, мм
|1.6
- Держатель цанги Кедр 7200003 - предназначен для горелок TIG-17–18–26. Применяется для установки и надежной фиксации цанги в сопле горелки. Отверстия на держателе предназначены для равномерного распределения защитного газа в сопле, тем самым держатель также выполняет функции диффузора во время TIG-сварки.
Преимущества
- Применяется для фиксации цанги, а также для равномерного распределения газа внутри сопла
- Предназначен для горелок TIG
- Длина - 48 мм
- Диаметр электрода - 1.6 мм